07.11 16:37 MIGnews.com

Макрон: у НАТО произошло отмирание мозга

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Президент Франции Эммануэль Макрон сказал, что он считает, что у НАТО "произошло отмирание мозга" из-за отсутствия координации между Европой и Соединенными Штатами и односторонние действия в Сирии со стороны ключевого члена альянса - Турции."То, что мы сейчас испытываем, - это смерть мозга НАТО", - сказал Макрон в интервью журналу The Economist. "У вас нет никакой координации в принятии стратегических решений между Соединенными Штатами и их союзниками по НАТО. Нет.""У вас есть несогласованные агрессивные действия со стороны другого союзника НАТО, Турции, в области, где наши интересы поставлены на карту", ​​- добавил он, согласно английской расшифровке, опубликованной The Economist. "Там не было ни планирования НАТО, ни какой-либо координации." - сказал Макрон.И хотя НАТО хорошо взаимодействует между армиями и командующими операциями, "в стратегическом и политическом плане мы должны признать, что у нас есть проблема", - сказал он."Мы должны пересмотреть реальность того, что такое НАТО, в свете приверженности Соединенных Штатов", - предупредил он, добавив, что "по моему мнению, Европа способна защитить себя". Он выразил разочарование тем, что Соединенные Штаты под руководством Трампа фактически позволили Турции продолжить свою операцию в Сирии, оттеснив американские силы."НАТО как система не регулирует своих членов", - сказал он. "Поэтому, как только у вас появляется участник, который чувствует, что у него есть право самостоятельно отправиться в путь, предоставленный США, он делает это", - сказал он."Не в наших интересах выталкивать Турцию, но, возможно, стоит пересмотреть, что такое НАТО.Президент Франции также сказал, что Европа оказалась "на краю пропасти" из-за сокращения политического масштаба Европейского Союза с середины 1990-х годов."Европа забыла, что это сообщество, все больше думая о себе как о рынке", - сказал Макрон, добавив, что во время беспорядков, когда Европа теряла след истории, США все больше сближались с Китаем и авторитарными державами, появляющимися по соседству."Все это привело к исключительной хрупкости Европы, которая, если она не сможет думать о себе как о глобальной державе, исчезнет, ​​и это будет тяжелый удар", - сказал он.