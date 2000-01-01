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Саудовский эксперт: Израиль имеет право на защиту границ | Фото:07.11 16:04   MIGnews.com

Саудовский эксперт: Израиль имеет право на защиту границ

Саудовский стратегический эксперт Мухаммед Аль-Кабибан заявил в интервью телеканалу Al-Sumaria TV (Ирак), что Израиль имеет право защищать себя и свои границы от иранских "лакеев", таких как "Хизбалла", сообщает Исследовательский институт исследований СМИ (MEMRI). По его словам, вмешательство Ирана создало анархию в регионе.

Аль-Кабибан раскритиковал лидеров Ирака, Ливана и Йемена за то, что они "скулили" по поводу израильской интервенции в арабских странах, хотя именно они уполномочили Иран уничтожить регион под предлогом Исламской революции. Он отметил, что ни одна из шиитских группировок в арабских странах не напала на Израиль, и они хотят уничтожить арабские страны по религиозным и экономическим причинам.

Он назвал лидера Хизбаллы Хасана Насраллу "шуткой" и сказал, что Иран стоит за распространением политического ислама в регионе. Аль-Кабибан также заявил, что Иран превратил Ливан в "мусорную" страну. На этот комментарий ливанский политический обозреватель Фейсал Абдель Сатер, также присутствовавший на шоу, сердито ответил, что это Саудовская Аравия - "мусорная страна", потому что она не знает значение "чести".




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