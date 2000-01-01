У депутата партии Меркель случился приступ в парламенте
У депутата от партии Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" Маттиаса Хауэра во время выступления на заседании Бундестага случился приступ.
Соответствующий момент попал на видео, передает Focus Online.
Хауэр говорил с трибуны по поводу использования бюджетных средств и в конце выступления начал трястись и с трудом дышать. Поняв, что что-то не так, к мужчине подбежали другие депутаты и уложили его на пол. Заседание парламента в результате приостановили.
Позже офис Хауэра подтвердил, что депутата госпитализировали. Он находится в стабильном состоянии и сознании.