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У депутата партии Меркель случился приступ в парламенте | Фото:08.11 00:12   MIGnews.com

У депутата партии Меркель случился приступ в парламенте

У депутата от партии Ангелы Меркель "Христианско-демократический союз" Маттиаса Хауэра во время выступления на заседании Бундестага случился приступ.

Соответствующий момент попал на видео, передает Focus Online.

Хауэр говорил с трибуны по поводу использования бюджетных средств и в конце выступления начал трястись и с трудом дышать. Поняв, что что-то не так, к мужчине подбежали другие депутаты и уложили его на пол. Заседание парламента в результате приостановили.

Позже офис Хауэра подтвердил, что депутата госпитализировали. Он находится в стабильном состоянии и сознании.




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