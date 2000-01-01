07.11 14:28 MIGnews.com

Иран: мы выкрутимся, а врагов ждет поражение

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В четверг, 7 ноября, начальник Генерального штаба Ирана генерал-майор Мохаммад Хосейн Багери заявил, что его народ "не боится какой-либо угрозы и давления".По его словам, Тегеран готов противостоять "злонамеренным целям, организованным врагами против Исламской Республики по всем фронтам", передает агентство Мehr."Опираясь на военную мощь, Вооруженные силы Исламской Республики Иран готовы использовать все свои силы для разочарования врагов по всем фронтам. Враг считает, что может подорвать и ослабить силу ислама и ось "сопротивления" путем посева семян раздора и создания вооруженных террористических группировок среди мусульман, но смелые бойцы показали, что Иран не дрогнет перед этими угрозами и давлением", – объявил он.В свою очередь, главный командующий КСИР генерал-майор Хоссейн Салами сказал, что Тегеран справится с любыми трудностями, несмотря на санкции США."Санкции США нацелены на экономику страны. Мы говорим врагам страны, что можем превратить угрозу в перспективу и возможность, и вы потерпите неудачу", – подчеркнул он.