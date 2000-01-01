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Израиль: мы помогаем сирийским курдам | Фото:07.11 16:30   MIGnews.com

Израиль: мы помогаем сирийским курдам

Израиль оказывает помощь курдам на севере Сирии после вывода войск США из этого района.

Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Ципи Хотовели, предупредив, что их поражение позволит Ирану укрепиться в этом регионе, передает Reuters.

"Израиль получил много просьб о помощи, главным образом, по дипломатическим и гуманитарным каналам. Мы солидарны с курдами, переживающими большую беду и помогаем им по различным каналам", — сказала Хотовели.

Она не стала вдаваться в подробности, о каких именно видах помощи идет речь, однако припомнила о "диалоге с американцами".

"Мы настаиваем на своем отношении к курдам и гордимся тем, что стоим на их стороне. Израиль заинтересован в сохранении силы курдов и других меньшинств в Северной Сирии, умеренных и прозападных элементов", – добавила она.

Комментарий Хотовели стал первым подтверждением обещанной премьер-министром Биньямином Нетаниягу помощи курдам, о которой он объявил 10 октября.

"Израиль решительно осуждает вторжение Турции в курдские районы в Сирии и предостерегает против этнической чистки. Израиль готов оказать гуманитарную помощь доблестному курдскому народу", – говорил Нетаниягу.


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