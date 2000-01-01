07.11 11:21 MIGnews.com
Йорам Шефтель отстранен от эфира
Радио 103FM отстранило от эфира одного из наиболее популярных своих ведущих - адвоката Йорама Шефтеля.
Шефтель вел свое двухчасовое шоу по четвергам, с 12:00 до 14:00. Шефтель является одним из наиболее ярых сторонников и пропагандистов Нетаниягу и заклятым врагом левого истеблишмента.
Шефтеля отстранили в связи с тем, что он допускал грубые выражения в отношении слушателей. Среди прочего, он говорил”закрой свою пасть”, заткнись” и “лжец”.
Сегодня шоу вместо Шефтеля будет вести профессор Арье Эльдад.
Радио сообщило что “дело Шефтеля будет рассмотрено в ближайшем будущем”.
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