Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Йорам Шефтель отстранен от эфира 07.11 11:21   MIGnews.com

Йорам Шефтель отстранен от эфира

Радио 103FM отстранило от эфира одного из наиболее популярных своих ведущих - адвоката Йорама Шефтеля.

Шефтель вел свое двухчасовое шоу по четвергам, с 12:00 до 14:00. Шефтель является одним из наиболее ярых сторонников и пропагандистов Нетаниягу и заклятым врагом левого истеблишмента.

Шефтеля отстранили в связи с тем, что он допускал грубые выражения в отношении слушателей. Среди прочего, он говорил”закрой свою пасть”, заткнись” и “лжец”.

Сегодня шоу вместо Шефтеля будет вести профессор Арье Эльдад.

Радио сообщило что “дело Шефтеля будет рассмотрено в ближайшем будущем”.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
12:59
Посланник ООН семье Голдина: никто не должен жить с болью
12:49
Врач из Ха Шарон грозил убить и изнасиловал жену
12:38
Охана: я пойду на детектор лжи, а Лапид расскажет про Мозеса
12:18
Кризис в БАПОР продолжается
12:00
Резала себя: Леди Гага страдала психозом после изнасилования
11:45
В Киеве заминировали три станции метро
11:43
Потоп в больнице Рамбам  
11:12
Рябков о российских наемниках в Ливии: домыслы
10:51
Накинулся и выбросил кипу: на еврея напали в Германии
10:37
Конец "праздника" клик-займов в Израиле
10:25
Разведка: против евреев в Индии готовятся теракты
10:02
Асмус о секс-сцене: долго не могли пристроиться  
09:39
Возмущение прокуроров: Охана исказил реалии
08:50
Нетаниягу просил у Трампа денег для ПА
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus