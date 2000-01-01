Рябков о российских наемниках в Ливии: домыслы

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что сообщения о присутствии в Ливии российских наемников являются домыслами, пишет пресс-служба.
По его словам, Россия действует в интересах ливийского урегулирования. Она поддерживает "соответствующие усилия, в том числе по линии ООН" и находится в диалоге с теми, кто влияет на ситуацию.
При этом он подчеркнул, что ранее американские СМИ уже распространяли "разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес". Тем не менее, Рябков добавил, что такие вбросы негативное сказываются на настроениях внутри США, а также на двусторонних отношениях с Россией.