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Рябков о российских наемниках в Ливии: домыслы 07.11 11:12   MIGnews.com

Рябков о российских наемниках в Ливии: домыслы

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что сообщения о присутствии в Ливии российских наемников являются домыслами, пишет пресс-служба.

По его словам, Россия действует в интересах ливийского урегулирования. Она поддерживает "соответствующие усилия, в том числе по линии ООН" и находится в диалоге с теми, кто влияет на ситуацию.

При этом он подчеркнул, что ранее американские СМИ уже распространяли "разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес". Тем не менее, Рябков добавил, что такие вбросы негативное сказываются на настроениях внутри США, а также на двусторонних отношениях с Россией.


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