07.11 11:12 MIGnews.com

Рябков о российских наемниках в Ливии: домыслы

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Заместитель главы МИД России Сергей Рябков заявил, что сообщения о присутствии в Ливии российских наемников являются домыслами, пишет пресс-служба.По его словам, Россия действует в интересах ливийского урегулирования. Она поддерживает "соответствующие усилия, в том числе по линии ООН" и находится в диалоге с теми, кто влияет на ситуацию.При этом он подчеркнул, что ранее американские СМИ уже распространяли "разного рода небылицы, злонамеренные слухи, измышления в наш адрес". Тем не менее, Рябков добавил, что такие вбросы негативное сказываются на настроениях внутри США, а также на двусторонних отношениях с Россией.