Моссад представил новые подробности атак против Саудии
Радио Галей ЦАХАЛ сообщает новые детали о заседании военно-политического кабинета правительства Израиля вечером 6 октября.
В ходе заседания главой Моссада были представлены новые подробности иранской атаки против нефтезаводов и месторождений нефти в Саудовской Аравии.
Шеф израильской внешней разведки подчеркнул, что в распоряжении иранцев теперь есть мощные современные атакующие технологии. Речь идет о новейших крылатых ракетах и новых моделях беспилотников.
Существует опасение того, что иранцы могут применить указанные технологии для атак против Израиля. ЦАХАЛ рассматривает эти новые возможности Ирана в качестве угрозы, но считает, что речь не идет о “непосредственной и немедленной угрозе”.
Израиль не готов к удару иранскими крылатыми ракетами
В израильских социальных сетях и медиа распространилась информация, якобы слитая со вчерашнего заседания военно-политического кабинета в Иерусалиме.
Согласно сливу, Израиль не готов отразить удар новейших иранских крылатых ракет. Существует опасение того, что Иран выпустит высокоточную ракету по ядерному реактору в Димоне или по другому важному объекту национальной инфраструктуры.
О неготовности Израиля отразить подобную атаку сообщает репортер Коль Исраэль Йон Бен Менахем. Бен Менахем пишет о “громадном политическом и стратегическом провале”: “Теперь Нетаниягу говорит о покупке средств ПРО на миллиарды шекелей - но что случится, если Израиль будет атакован завтра? Я уж молчу об отсутствии бомбоубежищ!”
Далее Бен Менахем говорит: “На этот раз Нетаниягу для нас не сработал. Существует реальная опасность того, что, те, кто был занят иранским ракетным проектом выучили уроки своих провалов, и их следующая атака против Израиля будет более успешной!”
Израильская пресса указывает на то, что за прошедшие пять месяцев иранцы, с помощью своих прокси в Йемене и Ираке, нанесли серию ударов по целям в ОАЭ и Саудовской Аравии. Большая часть этих целей связана с нефтяной индустрией или морским транспортом. Кампания проводилась систематически, последовательно и терпеливо.
Пиком этих атак стал комбинированный удар по крупнейшим в мире нефтяным заводам саудовской компании Saudi Aramco. Иранцы продемонстрировали впечатляющие оперативные и планирующие возможности в ходе реализации своих планов. Комбинация ракет средней дальности и дронов нанесла удары по саудовским целям с опустошающей точностью. Подробнее об этом можно прочитать в материале "Иранская угроза критически важной саудовской инфраструктуре".
Оперативные возможности, продемонстрированные Ираном превзошли все анализы и оценки израильского оборонного истеблишмента и выставляют в нелепом свете попытки “атак” Сил Аль-Кудс с территории Сирии за последние два года.
Ударные возможности такой точности представляют немедленную и серьезную угрозу для израильской стратегической инфраструктуры - в особенности с учетом того, что она базируется на единичных объектах (международный аэропорт Бен-Гурион, электростанция в Хадере). Также стоит помнить о том, что в распоряжении “Хизбаллы” находится большая часть перечисленных иранских стратегических возможностей - или они могут быть ей переданы в случае чрезвычайной ситуации.