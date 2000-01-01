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Импичмент Трампа: появился новый информатор 07.10 10:33   MIGnews.com

Импичмент Трампа: появился новый информатор

Еще один сотрудник внешней разведки США сообщил, что располагает более подробной информацией касательно телефонного разговора между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Адвокат Марк Зайда, представляющий интересы сотрудника ЦРУ, обнародовавшего текст телефонного разговора, состоявшегося между президентами США и Украины, заявил, что еще один сотрудник разведки готов поделиться имеющейся у него информацией по этому делу. Об этом сообщает Лига.Новости.

Также Зайда сообщил, что уже пообщался с инспектором разведывательного сообщества США Майклом Аткинсоном, который должен оценить серьезность информации, предоставленной вторым информатором.


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