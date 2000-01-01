07.10 08:49 MIGnews.com
Нетаниягу придумал, как защитить Израиль от атак с воздуха
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу продвигает крупный проект противовоздушной обороны, направленный на противодействие угрозе со стороны Ирана.
Об этом сообщает The Times of Israel
со ссылкой на "Кан".
Уточняется, что проект Нетаниягу стоит 1 млрд. шекелей. В нем особое внимание уделено защите страны от нападений при помощи крылатых ракет, аналогичные с авиаударами по саудовским нефтяным объектам.
Соответствующая инициатива обсуждается уже несколько месяцев, а финансирование, по словам источников, может быть утверждено только после присяги в Кнессете после сентябрьских выборов.
В свою очередь, Минфин якобы уже предложил выделять деньги на осуществление проекта из государственного бюджета. Хотя, этот вариант представляется маловероятным.
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