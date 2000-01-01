07.10 07:05 MIGnews.com

Прокурор Биби в отпуске потому, что уверена в исходе дела

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Корреспондент 12-го канала Амит Сегаль саркастически прокомментировал отбытие в отпуск прокурора тель-авивского округа Лиат Бен-Ами в отпуск - в день слушаний дел о коррупции главы правительства Биньямина Нетаниягу. Бен-Ами является главой команды обвинения и настаивает на предъявлении Нетаниягу обвинений во взятке по всем трем делам.Амит Сегаль назвал отсутствие прокурора Бен-Ами на досудебных слушаниях “бесстыдным”. Сегаль написал твит, в котором говорится: “Лиат Бен-Ами презентует: слушания с открытым сердцем и свободной душой”. Через несколько минут появился следующий твит: “Отсутствие на слушаниях из-за семейного отпуска в Южной Африке представляется резонным в случае, если отдыхающей нет дела до процесса. Потому что речь идет о важной отдыхающей и о важном процессе, это - настоящее бесстыдство. И вам меня не переубедить”.Сегаль также сказал: "Я могу сказать о себе. Я куда менее важный человек. меня не должен отпускать в отпуск юридический советник правительства. Но если я знаю, что намечается формирование правительства, и что это дело может быть продлено на 14 дней - я свой отпуск отложу. И если, не приведи Господь, все еще более осложнится, я его вовсе отменю".О решении Бен-Ари Сегаль сказал: "Тот факт, что Бен-Ари улетела в отпуск в день слушаний - настоящий позор. Он транслирует нам, что ее линия будет принята в любом случае".