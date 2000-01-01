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Депутат Верховной Рады мастурбировал во время заседания 08.10 07:01   MIGnews.com

Депутат ВР Украины мастурбировал во время заседания (видео)

2 октября депутат Верховной Рады Украины от партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" попался с поличным за своими "шалостями" во время заседания.

На видео Кива Илья Владимирович мастурбирует во время заседания Верховной Рады.



Кива разговаривал по телефону с контактом "Юля Конкурс Красоты Одесса" и, видимо, слишком увлекся разговором.

Сначала видео просто попало на YouTube-канале TVgolosnaroda, а теперь его можно найти и на сайте с видео "для взрослых" Pornhub.

Видео уже набрало более 6 тысяч просмотров.


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