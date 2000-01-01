07.10 21:47 MIGnews.com

Вывод войск США из Сирии: реакция Израиля

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Израильские чиновники не были заблаговременно проинформированы о том, что США выводят войска с северной границы Сирии.Такую информацию предоставил вечером, 7 октября, 13 канал.Уточняется, что в Израиле были "поражены" желанием США оставить курдов в одиночку в ожидании турецкого вторжения.По неподтвержденным данным, ранее некий источник в Госдепе заявил, что на самом деле никакого вывода войск США не было, а позиции покинули всего несколько военнослужащих.Напомним, ранее Трамп пригрозил Анкаре уничтожением экономики, если турецкие военные"сделает то, что он, по своей мудрости, считает за пределами".