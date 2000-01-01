07.10 21:30 MIGnews.com

Наступление Турции: Кремль тоже не остался в стороне

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Кремль рассчитывает, что Анкара в своих планах провести военную операцию против сирийских курдов будет соблюдать территориальную целостность Сирии.С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 октября, после того, как США объявили о выводе своих сил из Сирии, передает "Интерфакс"."В Кремле знают о приверженности Турции постулату по территориальной и политической целостности Сирии, о том, что территориальная целостность Сирии является, собственно, отправной точкой и в ходе усилий по поиску сирийского урегулирования, и во всех остальных вопросах", – отметил Песков.По его словам, российская сторона надеется на то, что турецкие коллеги будут"придерживаться этого постулата". Более того, у Путина допускают действия Анкары по обеспечению собственной безопасности."Имеется в виду противодействие террористическим элементам, которые могут укрываться на территории Сирии. Но, еще раз повторяю, что, в первую очередь, мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии", – добавил Песков.