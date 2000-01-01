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Наступление Турции: Кремль тоже не остался в стороне | Фото:07.10 21:30   MIGnews.com

Наступление Турции: Кремль тоже не остался в стороне

Кремль рассчитывает, что Анкара в своих планах провести военную операцию против сирийских курдов будет соблюдать территориальную целостность Сирии.

С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 октября, после того, как США объявили о выводе своих сил из Сирии, передает "Интерфакс".

"В Кремле знают о приверженности Турции постулату по территориальной и политической целостности Сирии, о том, что территориальная целостность Сирии является, собственно, отправной точкой и в ходе усилий по поиску сирийского урегулирования, и во всех остальных вопросах", – отметил Песков.

По его словам, российская сторона надеется на то, что турецкие коллеги будут
"придерживаться этого постулата". Более того, у Путина допускают действия Анкары по обеспечению собственной безопасности.

"Имеется в виду противодействие террористическим элементам, которые могут укрываться на территории Сирии. Но, еще раз повторяю, что, в первую очередь, мы говорим о том, что необходимо соблюдать территориальную и политическую целостность Сирии", – добавил Песков.


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