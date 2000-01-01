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Операция Турции в Сирии: когда будет принято решение | Фото:07.10 20:33   MIGnews.com

Операция Турции в Сирии: когда будет принято решение

Турецкие парламентарии проголосуют за дальнейшие операции в Ираке и Сирии.

Об этом сообщает государственное агентство Anadolu.

Уточняется, что парламент должен проголосовать за продление на один год мандата, который позволит турецким военным вмешиваться в дела Ирака и Сирии.

По предварительным данным, голосование состоится во вторник, 8 октября. После этого Турция сможет направить войска через свои южные границы для борьбы с курдами, которые ранее считались союзниками США против террористов "Исламского государства".

Нынешний мандат военных истекает в конце октября. Что примечательно, Анкара его продлевает с 2014 года на регулярной основе.


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