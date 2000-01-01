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Франция призвала Турцию одуматься | Фото:07.10 20:05   MIGnews.com

Франция призвала Турцию одуматься

Франция призывает Турцию избегать любых односторонних действий на севере Сирии, которые могут помешать продолжающейся борьбе против террористов "Исламского государства".

Об этом говорится в заявлении МИД страны, которое было обнародовано 7 октября, передает Times of Israel.

Уточняется, что военное вторжение Турции в северную Сирию может "нанести ущерб региональной стабильности" и не способствовать возвращению беженцев в этот район, как ранее обещала Анкара.

Заявление поступило через несколько часов после объявления Белого дома о выводе американских войск из северной Сирии, расчистив путь для турецкой военной операции против курдов, которые были ключевыми союзниками в кампании против ИГ.


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