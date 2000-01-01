Франция призвала Турцию одуматься

Франция призывает Турцию избегать любых односторонних действий на севере Сирии, которые могут помешать продолжающейся борьбе против террористов "Исламского государства".
Об этом говорится в заявлении МИД страны, которое было обнародовано 7 октября, передает Times of Israel.
Уточняется, что военное вторжение Турции в северную Сирию может "нанести ущерб региональной стабильности" и не способствовать возвращению беженцев в этот район, как ранее обещала Анкара.
Заявление поступило через несколько часов после объявления Белого дома о выводе американских войск из северной Сирии, расчистив путь для турецкой военной операции против курдов, которые были ключевыми союзниками в кампании против ИГ.