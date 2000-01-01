07.10 18:23 MIGnews.com

Нетаниягу обратился к арабам: нужно сотрудничать

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу 7 октября принял участие в церемонии в честь Нового года с офисными работниками в канцелярии.По данным "Аруц Шева", в ходе праздничного мероприятия он обратился к израильским арабам."Изменения, которые мы делаем здесь, предназначены для всех граждан Израиля, как евреев, так и неевреев. Сейчас мы вкладываем огромные инвестиции в нееврейскую общественность – пятнадцать миллиардов шекелей, чтобы закрыть пробелы, обеспечить инфраструктуру. Я призываю к арабской общественности сотрудничать с одной фундаментальной инфраструктурой, в которую мы инвестировали, которой раньше вообще не было, – полицейскими участками в арабских населенных пунктах; правоохранительными органами", – сказал Нетаниягу.Он добавил, что 6 октября сидел с министром внутренней безопасности Гиладом Эрданом и говорил с заместителем комиссара полиции."Я сказал: "Добавьте еще восемьсот полицейских". Я настоятельно призываю арабскую общественность содействовать усилиям, предпринимаемым Государством Израиль, для наведения там правопорядка, а также для наших арабских жителей, для всех израильских граждан – правового государства во всех его компонентах", – добавил премьер-министр.По словам Нетаниягу, наблюдаются не только большие достижения в Израиле, но и большие проблемы: а одно не противоречит другому. Он также подчеркнул, что Израиль в некотором роде является мировой державой, которую хотят уничтожить."Эти факторы меняются от поколения к поколению, и в этом поколении есть другая страна, которая хочет быть силой, которая сотрет нас. Мы полны решимости защитить себя всеми необходимыми способами", – подчеркнул он.