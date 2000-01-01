07.10 18:00 MIGnews.com

Коалиция вывела войска из приграничных районов с Турцией

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Издание Hawar News обнародовало видео, на котором запечатлен вывод войск Международной коалиции в пограничных районах с Турцией в Сирии.Соответствующий ролик размещен в YouTube.Корреспондент издания рассказал, что вывод военных и техники начался еще утром, 7 октября. На видео их засняли в районах провинции Хасака Шри-Канех в провинции острова и Тель-Абьяда в провинции Евфрат.Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах проветси воздушную и наземную военную операцию для зачистки курдов на сирийской границе. Такое заявление разозлило сирийские демократические силы, пригрозившие в ответ тотальной войной.7 октября в Белом доме заявили, что американские военные не собираются участвовать в военной операции на севере Сирии. Дональд Трамп объявил, что США больше не может участвовать в "бесконечных и нелепых войнах", на что получил массу критики со стороны политиков.