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Израиль поддержал Кипр в трениях с Турцией | Фото:07.10 17:42   MIGnews.com

Израиль поддержал Кипр в трениях с Турцией

Посланник Израиля на Кипре поддержал Средиземноморское островное государство после того, как Турция перевела газовую буровую установку в кипрские воды.

"Друзья должны держаться друг друга", – сказал посол Сэмми Ревел, цитирует The Times of Israel.

По его словам, Израиль внимательно следит за поведением Турции в последнее время. Таким образом посол отреагировал после того, как Кипр раскритиковал новую попытку Турции добывать газ в кипрских водах. Что примечательно, в июле Иерусалим уже поддерживал государство по этому же вопросу.

Израиль, Кипр и Греция создали энергетическое партнерство, которое росло после открытия газовых месторождений в восточной части Средиземного моря. США присоединились к переговорам в начале этого года.

В прошлом году страны договорились о строительстве трубопровода для транспортировки природного газа в Европу, пообещав помешать доминированию России на европейском энергетическом рынке.

Предлагаемый трубопровод позволит Израилю и Кипру экспортировать недавно обнаруженные морские запасы в Италию и в остальную часть Европы.


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