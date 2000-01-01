Израиль поддержал Кипр в трениях с Турцией

Посланник Израиля на Кипре поддержал Средиземноморское островное государство после того, как Турция перевела газовую буровую установку в кипрские воды.
"Друзья должны держаться друг друга", – сказал посол Сэмми Ревел, цитирует The Times of Israel.
По его словам, Израиль внимательно следит за поведением Турции в последнее время. Таким образом посол отреагировал после того, как Кипр раскритиковал новую попытку Турции добывать газ в кипрских водах. Что примечательно, в июле Иерусалим уже поддерживал государство по этому же вопросу.
Израиль, Кипр и Греция создали энергетическое партнерство, которое росло после открытия газовых месторождений в восточной части Средиземного моря. США присоединились к переговорам в начале этого года.
В прошлом году страны договорились о строительстве трубопровода для транспортировки природного газа в Европу, пообещав помешать доминированию России на европейском энергетическом рынке.
Предлагаемый трубопровод позволит Израилю и Кипру экспортировать недавно обнаруженные морские запасы в Италию и в остальную часть Европы.