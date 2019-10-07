07.10 17:01 MIGnews.com
Задержание журналистки из России в Иране: названа причина
Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в Тегеране из-за проблемы с визой.
Такое заявление 7 октября сделал пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии, передает информагентство "РИА Новости
".
Тем временем, когда именно Юзик сможет вернуться домой из заточения, он так и не смог ответить. Таким образом, по версии СМИ, в Иране опровергли сообщения о шпионаже на Израиль.
Как известно, Юлия прилетела в Иран 29 сентября. В аэропорту у россиянки отняли паспорт, после чего ее задержали.
7 октября пресс-атташе дипломатической миссии в Иране Андрей Ганенко объявил, что к Юзик не допускают консула по неизвестным причинам.
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