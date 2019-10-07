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Задержание журналистки из России в Иране: названа причина | Фото:07.10 17:01   MIGnews.com

Задержание журналистки из России в Иране: названа причина

Российскую журналистку Юлию Юзик задержали в Тегеране из-за проблемы с визой.

Такое заявление 7 октября сделал пресс-секретарь правительства Ирана Али Рабии, передает информагентство "РИА Новости".

Тем временем, когда именно Юзик сможет вернуться домой из заточения, он так и не смог ответить. Таким образом, по версии СМИ, в Иране опровергли сообщения о шпионаже на Израиль.

Как известно, Юлия прилетела в Иран 29 сентября. В аэропорту у россиянки отняли паспорт, после чего ее задержали.

7 октября пресс-атташе дипломатической миссии в Иране Андрей Ганенко объявил, что к Юзик не допускают консула по неизвестным причинам.


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