08.10 17:01 MIGnews.com

Евреи изнуряют душу

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8 октября (10 Тишрей) наступает пост Йом Кипур – День Искупления.В еврейской традиции Йом Кипур означает день поста и отпущения грехов, он является завершением 10 дней раскаяния, во время которых окончательно решается судьба человека в наступающем году.Несмотря на это, Йом Кипур не принято считать днем печали и скорби. Согласно Талмуду и Мидрашу, именно в Йом Кипур Моисей получил вторые Скрижали Завета.Тора предписывает в Йом Кипур "никакой работы не делать" и "изнурять душу", так как "это день искупления пред Господом".Согласно Талмуду, "изнурение души" подразумевало пять запретов: на прием пищи и питья, умывание, умащение тела, ношение кожаной обуви и супружескую близость. Отменить их может только опасность для жизни.Йом Кипур по правилам еврейского календаря никогда не приходится на пятницу или воскресенье.Начало Поста 8 октября в 17:40 по Иерусалимскому времени, в 17:58 – в Беэр-Шеве, в 17:55 – в Тель-Авиве, в 17:46 – в Хайфе.Окончание поста – 9 октября в 18:51 в Иерусалиме, в 18:54 – в Беэр-Шеве, в 18:53 – в Тель-Авиве, в 18:52 – в Хайфе.Редакция Mignews.com возобновит свою работу после окончания Йом Кипур, 9 октября в 19:00, и желает всем соблюдающим легкого поста и хорошей печати в Книге Жизни.