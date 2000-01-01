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`Израильскую шпионку` в Иране лишили консула | Фото:07.10 14:40   MIGnews.com

"Израильскую шпионку" в Иране лишили консула

Российская журналистка Юлия Юзик, задержанная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, лишена общения с консулом.

Об этом в комментарии агентству "Интерфакс" рассказал пресс-атташе дипломатической миссии Андрей Ганенко.

"Посольство работает над получением консульского доступа", – отметил Ганенко, пояснив, что никакой другой информации по поводу Юзик на данный момент нет.

Стоит отметить, что в пятницу, 4 октября, посол Ирана Мехди Санаи сообщил российскому МИД, что Юзик скоро освободят.


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