07.10 14:40 MIGnews.com
"Израильскую шпионку" в Иране лишили консула
Российская журналистка Юлия Юзик, задержанная в Иране по подозрению в шпионаже на Израиль, лишена общения с консулом.
Об этом в комментарии агентству "Интерфакс
" рассказал пресс-атташе дипломатической миссии Андрей Ганенко.
"Посольство работает над получением консульского доступа", – отметил Ганенко, пояснив, что никакой другой информации по поводу Юзик на данный момент нет.
Стоит отметить, что в пятницу, 4 октября, посол Ирана Мехди Санаи сообщил российскому МИД, что Юзик скоро освободят.
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