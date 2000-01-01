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Либерман: я извиняюсь перед скотиной Мири Регев 07.10 13:26   MIGnews.com

Либерман: Мири Регев - скотина в министерстве культуры

Лидер партии Наш Дом - Израиль Авигдор Либерман накануне Йом Кипур дал интервью газете Маарив. Отрывки из интервью были опубликованы онлайн версией газеты.

Либерман подверг безжалостной критике тех, с кем еще недавно сидел за одним столом на заседаниях правительства Израиля.

Про Нетаниягу она сказал: "Проблема с Биби в том, что с того момента, как у вас появляется отличное от его мнение или восприятие , и это идет вразрез с его интересами - вы превращаетесь в личного врага. Меня не удивит, если Нетаниягу и его люди заказали частные расследования против меня и моей семьи. Так они разбираются с угрозами. К сожалению, Биби не понимает таких концепций, как лояльность и дружба".

Для его бывших друзей по Ликуду у Либермана, мягко говоря, не нашлось добрых слов: “Если бы такой интеллектуал, как Жаботиский, послушал бы Мири  Регев хоть одну минуту, которая гордится тем, что в жизни не держала в руках книжки Чехова, он бы взорвался. Это - оскорбление Народу Книги. Это то, что случается, когда берут скотину  и ставят ее в министерстве культуры”.

Когда журналист напомнил Либерману, что мы - накануне Йом Кипур и следует просить прощения, Либерман сказал: “Я от всего сердца извиняюсь перед скотом. Сегодняшний Ликуд не имеет никакого отношения к ревизионистскому движению. Эта партия - просто  набор бизнесов - от мизерного лжеца Исраэля Каца до скрытого ультраортодокса Шлом Кари. Для них Ликуд - не более, чем платформа для продвижения своих личных интересов”.

Для ответа на вопрос о том, примет ли он ротацию поста премьера если ему предложат, Либерман воспользовался нецензурным русским словом, перекочевавшим в израильский сленг: "Пусть идут к е….й матери. Мне интересны настоящие дела, а не ротация".


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