07.10 14:23 MIGnews.com

Яир Голан на службе палестинской пропаганды

Поделиться

Все по теме

Комментарии





Высказывания номера три в списке фракции Демократический Лагерь, бывшего заместителя начальника Генштаба Яира Голана стали орудием пропаганды палестинцев.На прошлой неделе Голан, в интервью радио 101.5FM сообщил: “Я напоминаю, что нацисты тоже пришли к власти демократическим путем. И потому мы также должны проявлять бдительность среди нас самих. Мы должны быть осторожны, дабы экстремисты с мессианскими взглядами не смогли использовать израильскую демократию для создания здесь иной реальности правления”.Голан прокомментировал свою собственную речь в День Памяти Жертв Холокоста в 2016 году. Голан заявил, выступая на официальной церемонии, что "в сегодняшнем Израиле наблюдаются процессы, которые происходили в Германии под нацистским правлением". Голан тогда сказал: "Это должно привести нас к глубокому пересмотру вопроса об ответственности руководства страной и качестве общества. То, чем память о Холокосте наиболее страшит меня, так это доказательства того, что те ужасные процессы, происходившие в Европе … 70, 80 и 90 лет назад, происходят в нашем обществе здесь, сегодня, в 2016 году". Речь породила бурю общественного негодования. Голан дал понять, что не готов отказаться от своих слов.Теперь речами Голана воспользовалась палестинская пропагандистская организация, базирующаяся в Газе - Палестинский Совет По связям с Общественностью. В заявлении организации в твиттере сообщается: “Бывший генерал-майор Яир Голан предупреждает, что судьба Израиля может быть подобна судьбе нацистской Германии”.