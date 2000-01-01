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Кац: Начальник Генштаба решил не скрывать атак в Сирии 07.10 11:37   MIGnews.com

Кац: Начальник Генштаба решил не скрывать атак в Сирии

Министр иностранных дел Израиля Исраэль Кац атаковал номера два в списке Кахоль Лаван, Яира Лапида, обвинившего Нетаниягу в том, что тот принял решение о том, что Израиль возьмет на себя ответственность за атаки против баз иранских беспилотников в Сирии. В версии Лапида, Нетаниягу сделал это в “целях предвыборной кампании”.

Кац заявил: “Лапид атаковал правительство и утверждает, что Насралла теперь ответит только потому, что мы признали атаки против беспилотников в Сирии. Но выборы уже закончились за день до того, и начальник Генштаба дал понять, что он инициировал эти публикации, исходя из профессиональных соображений”.


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