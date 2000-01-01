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Трамп рассказал, сколько зарабатывал в Украине сын Байдена 07.10 11:24   MIGnews.com

Трамп рассказал, сколько зарабатывал в Украине сын Байдена

Президент США Дональд Трамп заявил, что сын Джозефа Байдена Хантер, не обладая каким-либо опытом работы в сфере энергетики, зарабатывал в украинской компании Burisma не менее 100 тысяч долларов в месяц. Об этом американский лидер написал в своем микроблоге в Twitter.

"Прекрасно читать "фейковые новости" и наблюдать за тем, как делается все возможное, чтобы защитить "спящего" Джо Байдена и его выброшенного из армии сына Хантера, который получал по $100 тыс. в месяц (и плюс, плюс) от украинской компании Burisma, хотя у него не было опыта в энергетике", - написал он.

Трамп также напомнил Джозефу Байдену его слова о том, что он не имел никаких контактов с украинской энергетической компанией, приложив фото, на котором Байден играет в гольф в компании своего сына и главы Burisma.


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