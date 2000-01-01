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Израиль не готов к удару иранскими крылатыми ракетами 07.10 10:46   MIGnews.com

Израиль не готов к удару иранскими крылатыми ракетами

В израильских социальных сетях и медиа распространилась информация, якобы слитая со вчерашнего заседания военно-политического кабинета в Иерусалиме.

Согласно сливу, Израиль не готов отразить удар новейших иранских крылатых ракет. Существует опасение того, что Иран выпустит высокоточную ракету по ядерному реактору в Димоне или по другому важному объекту национальной инфраструктуры.

О неготовности Израиля отразить подобную атаку сообщает репортер Коль Исраэль Йон Бен Менахем. Бен Менахем пишет о “громадном политическом и стратегическом провале”: “Теперь Нетаниягу говорит о покупке средств ПРО на миллиарды шекелей - но что случится, если Израиль будет атакован завтра? Я уж молчу об отсутствии бомбоубежищ!”

Далее Бен Менахем говорит: “На этот раз Нетаниягу для нас не сработал.  Существует реальная опасность того, что, те, кто был занят иранским ракетным проектом выучили уроки своих провалов, и их следующая атака против Израиля будет более успешной!”


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