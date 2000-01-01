В Сирии обиделись на США из-за военной операции Турции

В частности, в Сирии заявили, что американские войска были выведены с северо-востока страны, что окажет "большое негативное" влияние на войну против Исламского государства.
"Американские силы не выполнили свои обязательства и вывели свои войска из приграничных районов с Турцией. Анкара сейчас готовится ко вторжению в северную и восточную Сирию", –сказано в заявлении.
Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах проветси воздушную и наземную военную операцию для зачистки курдов на сирийской границе. Такое заявление разозлило сирийские демократические силы, пригрозившие в ответ тотальной войной.