Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











В Сирии обиделись на США из-за военной операции Турции | Фото:07.10 18:20   MIGnews.com

В Сирии обиделись на США из-за военной операции Турции

Возглавляемые курдами Сирийские демократические силы обвинили США в невыполнении своих обязательств.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

В частности, в Сирии заявили, что американские войска были выведены с северо-востока страны, что окажет "большое негативное" влияние на войну против Исламского государства.

"Американские силы не выполнили свои обязательства и вывели свои войска из приграничных районов с Турцией. Анкара сейчас готовится ко вторжению в северную и восточную Сирию", –сказано в заявлении.

Отметим, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о планах проветси воздушную и наземную военную операцию для зачистки курдов на сирийской границе. Такое заявление разозлило сирийские демократические силы, пригрозившие в ответ тотальной войной.

7 октября в Белом доме заявили, что американские военные не собираются участвовать в военной операции на севере Сирии.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:00
Дубинки и насилие: в Гонконге вспыхнули новые протесты
18:41
Валютные резервы Израиля стремительно падают
18:00
Коалиция вывела войска из приграничных районов с Турцией
17:42
Израиль поддержал Кипр в трениях с Турцией
17:21
Трампа "разгромили" за решение по Сирии: оставил на убой
17:01
Задержание журналистки из России в Иране: названа причина
16:39
Авиакатастрофа в Ирландии: никто не выжил
16:20
Бенни Ганц: ПА стирает прошлое и уничтожает надежды
16:00
Хаменеи: враги не рассорят Иран и Ирак
15:40
Порошина: Сердце должно трепетать перед выходом на сцену
15:30
Нетаниягу позвонил Путину
15:18
Принц Гарри подал в суд из-за прослушки
15:01
Сара Нетаниягу не пришла в суд
14:40
"Израильскую шпионку" в Иране лишили консула
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus