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Израильский экс-министр впервые совершит хадж в Мекку | Фото: pixabay/Flickr07.08 08:29   MIGnews.com

Израильский экс-министр впервые совершит хадж в Мекку

Бывший министр науки, культуры и спорта Израиля Ралеб Маджадле станет первым в истории членом правительства Еврейского государства (пусть и с приставкой экс-), который совершит паломничество в Саудовскую Аравию.

Как сообщает "Маарив", 6 августа первый (и пока что единственный) израильский министр арабского происхождения со своей супругой прибыл в Иорданию, откуда они позже отправятся на хадж в Мекку. Другие израильские паломники, которые прибыли в Хашимитское королевство, утверждают, что пару окружает внушительный гарнизон из иорданских полицейских.

Кроме того, по их словам, в этом году Амман приготовил израильским мусульманам гораздо более теплый прием – автобусы с участниками хаджа встречают с кофе и сладостями после того, как в прошлом году они проходили границу с длительными задержками.

Напомним, что Маджадле стал министром науки, культуры и спорта в правительстве Ольмерта в 2007 году от партии "Авода" (к слову, против его назначения голосовал только на тот момент министр стратегического планирования Авигдор Либерман). Его каденция запомнилась жесткой критикой операции "Литой свинец" – вплоть до бойкотирования заседаний правительства.

Впрочем, на следующий парламентских выборах в 2008 году "Авода" заняла только 13 мест в Кнессете и на этом лебединая песня Маджадле, который был расположен на 15-ой строчке, завершилась.


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