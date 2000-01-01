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Путь в центр страны сокращается | Фото:07.08 18:28   MIGnews.com

Путь в центр страны сокращается

7 августа министр транспорта и разведки Исраэль Кац принял участие в церемонии открытия шоссе, соединяющего автомагистраль № 531 с Южным Алоном (шоссе № 20).

Новое шоссе откроется для движения транспорта уже завтра утром, в среду, 8 августа. Это значительно улучшит дорожно-транспортную ситуацию в одном из самых загруженных районов страны.
Путь в центр страны сокращается | Фото:
Министр Исраэль Кац заявил: "Новая трасса ощутимо разгрузит дороги и сократит время поездки из района Ха-Шарон в тель-авивский мегаполис. Шоссе повысит уровень безопасности движения, будет способствовать снижению уровня загрязнения воздуха и шума, и улучшит качество жизни жителей района".

Министр Кац также отметил, что речь идет о стратегически важной дороге, пересекающей район Ха-Шарон и соединяющей Трансизраильское шоссе (шоссе №6) в районе Кфар-Сабы с шоссе Аялон, шоссе №4 и Прибрежным шоссе (шоссе №2).

Новый участок дороги протяженностью около шести километров от Шфаима до развязки Шиват ха-Кохавим, включает в себя три полосы движения и два съезда. В центре дороги проходит железнодорожная ветка ха-Шарон с двумя станциями в Раанане.

Говоря об автомагистрали №531, министр Кац отметил, что речь идет об одном из наиболее крупномасштабных инфраструктурных проектов, которые ведутся сегодня в центре страны. Ведь это не просто дорога, а сложная транспортная система. В рамках проекта построены 36 мостов и тоннелей, 12 развязок, велосипедные дорожки и пешеходные участки. Особое внимание уделено сохранению природного ландшафта. Шоссе №531 включает в себя тысячи метров акустических стен, сельскохозяйственные и пешеходные мосты, подземные сооружения.

Через несколько месяцев откроется дополнительный участок автомагистрали на шоссе Южный Аялон. Он соединит трассу №531 с Прибрежным шоссе.


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