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Фото из архива 07.08 20:08   MIGnews.com

В РФ прокомментировали введение санкций США против Ирана

В Министерстве иностранных дел РФ заявили, что восстановление Соединенными штатами санкций против Тегерана - всего лишь попытка сорвать СВПД, крепость которого в Вашингтоне не представляют.

"Глубоко разочарованы шагами США по восстановлению своих национальных санкций против Ирана. Введение первого пакета американских рестрикций направлено на срыв реализации Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), из которого Вашингтон вышел в одностороннем порядке 8 мая", - сообщил представитель ведомства на официальном сайте.

Подчеркнув свое "глубокое разочарование" от действий Америка, внешнеполитическое ведомство напомнило, что продолжит делать все для сохранения договоренностей.

Кроме того, действия США назвали попыткой "продолжения Вашингтоном практики нарушения резолюции СБ ООН 2231, попрания норм международного права", однако в МИДе утверждают, что ядерная сделка с Ираном полностью оправдывает себя и обладает необходимым запасом прочности.


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