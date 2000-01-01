07.08 15:26 MIGnews.com

Ришон - первая жертва закона о супермаркетах

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Пять светских городов, утвердивших поправки, позволяющие торговым точкам работать в шабат, послали их на утверждение министра внутренних дел. Министр внутренних дел Арье Дери (ШАС) принял решение не утверждать поправки. Об этом властям Модиина, Ришон ле-Циона, Гиватаима, Герцлии и Холона сообщил генеральный директор министерства внутренних дел Мордехай Коэн.Муниципалитеты всех вышеуказанных городов внесли изменения в местное законодательство в последний момент — либо накануне утверждения Закона о супермаркетах в январе 2018 года, либо сразу после утверждения закона Кнессетом, с целью обеспечить магазинам возможность работать в выходные дни до вступления закона в силу.Первой «жертвой» Закона о супермаркетах стал Ришон ле-Цион. Здесь муниципалитет внес в местное законодательство изменения, позволяющие торговым точкам работать в шабат, за две недели до утверждения Закона о супермаркетах. Арье Дери их отменил, на том основании, что теперь подобные акты вступают в силу только через 60 дней, в течение которых министр внутренних дел может потребовать их отмены. Так как 60 дней еще не прошли, министр отклонил просьбу муниципалитета Ришон ле-Циона на открытие торговых точек в выходной день, сочтя, что их работа в шабат не попадает под определение «насущной потребности» в соответствие с законом.Муниципалитет подал ходатайство в БАГАЦ, требуя обязать министра внутренних дел признать внесенные в подзаконные акты изменения, так как они были внесены до утверждения нового закона. Но МВД в ответе суду настаивает: пока подзаконный акт не утвержден министром внутренних дел, он не имеет юридической силы.Поправка, принятая в Модиине, должна позволить открытие супермаркетов в центре города и в районных торговых центрах. В промышленных зонах муниципалитет намерен разрешить работу любых торговых точек в шабат. В письме, направленном городским властям из министерства внутренних дел, говорится, что, в соответствие с законом, министр внутренних дел разрешит открытие торговых точек в шабат только при возникновении «насущной потребности». Генеральный директор МВД утверждает в письме, что муниципалитет Модиина не объяснил в письме существование подобной потребности.Когда в Кнессете обсуждали Закон о супермаркетах, некоторые заверяли, что он не несет ничего нового и практически не окажет никакого влияния на работу магазинов в шабат. Но уже тогда было ясно, что законопроект Дери может положить конец мирному сосуществованию — для этого достаточно, чтобы представители ультраортодоксов в том или ином городе подали иск в БАГАЦ против работы бизнесов в выходной день. Верховный суд справедливости, в свою очередь, потребует от муниципалитета соблюдения подзаконного акта или же внесения в него изменений. Но муниципалитеты не смогут этого сделать – просто потому, что не получат одобрения министра внутренних дел.