07.08 16:23 MIGnews.com

Готовность к катаклизмам: вопрос устойчивости мостов

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Государственный контролер утверждает, что уровень подготовки системы наземного транспорта к землетрясению ставит под угрозу жизни людей. Согласно проверке, проведенной госконтролером, десятки мостов на междугородних трассах могут быть повреждены во время стихийного бедствия. Что касается мостов в городах, то об их состоянии просто нет информации. В Израиле нет единого и обязательного стандарта для укрепления мостов от землетрясений, и Министерство транспорта не имеет полной информации о транспортной инфраструктуре в Израиле.Во время землетрясения система наземного транспорта должна быть использована для переброски спасательных сил, транспортировки оборудования и продуктов питания, а также эвакуации населения. По словам госконтролера, повреждение транспортной сети затруднит спасательные работы и осложнит работу по восстановлению инфраструктуры.В отсутствие общеизраильского стандарта для укрепления мостов от землетрясений, компания “Нетивей Исраэль”, ответственная за состояние междугородних трасс, разработала план работы и методологию для укрепления мостов. Госконтролер отмечает, что министерство транспорта не принимало участие в разработке методологии. Проверка, проведенная “Нетивей Исраэль” в 2012 году, показала, что почти пятая часть мостов на междугородних трассах находятся в состоянии, требующем проведения работ по их укреплению на случай землетрясения. Госконтролер отмечает, что с тех пор (за 6 лет) было проведена полная проверка 7 мостов и проведены работы по укреплению 3 мостов из 70, состояние которых вызывает серьезные опасения.Кроме того, в докладе указывается, что индекс, согласно которому “Нетивей Исраэль” действовала по собственной инициативе и который является единственным существующим в Израиле, уже недействителен, поскольку изменился критерий важности моста в национальной дорожной системе. Госконтролер отметил, что в 2011 году под ответственность “Нетивей Исраэль” перешли дополнительные мосты, требующие проведения работ, но на момент публикации отчета компания официально не приняла их под свою опеку.В отчете отмечается, что ни одно ведомство не имеет информации о состоянии дорожной инфраструктуры в черте городов, так как ответственность за ее состояние разбросана между местными властями и компаниями, выигравшими тендер на обслуживание дорог и мостов. И если междугородние мосты по крайней мере были обследованы специалистами “Нетивей Исраэль”, то состояние мостов в городах является загадкой.В министерстве транспорта заявили в ответ на критику госконтролера, что они изучают методологию, разработанную “Нетивей Исраэль”, и намерены превратить ее в обязательную для всех компаний в сфере инфраструктуры, работающих с министерством. Вместе с этим, в Минтранспорта подчеркивают, что ответственность за состояние дорог и мостов в зоне юрисдикции местных советов лежит исключительно на местных органах власти.