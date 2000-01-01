Готовность к катаклизмам: вопрос устойчивости мостов
Государственный контролер утверждает, что уровень подготовки системы наземного транспорта к землетрясению ставит под угрозу жизни людей. Согласно проверке, проведенной госконтролером, десятки мостов на междугородних трассах могут быть повреждены во время стихийного бедствия. Что касается мостов в городах, то об их состоянии просто нет информации. В Израиле нет единого и обязательного стандарта для укрепления мостов от землетрясений, и Министерство транспорта не имеет полной информации о транспортной инфраструктуре в Израиле.
Во время землетрясения система наземного транспорта должна быть использована для переброски спасательных сил, транспортировки оборудования и продуктов питания, а также эвакуации населения. По словам госконтролера, повреждение транспортной сети затруднит спасательные работы и осложнит работу по восстановлению инфраструктуры.
В отсутствие общеизраильского стандарта для укрепления мостов от землетрясений, компания “Нетивей Исраэль”, ответственная за состояние междугородних трасс, разработала план работы и методологию для укрепления мостов. Госконтролер отмечает, что министерство транспорта не принимало участие в разработке методологии. Проверка, проведенная “Нетивей Исраэль” в 2012 году, показала, что почти пятая часть мостов на междугородних трассах находятся в состоянии, требующем проведения работ по их укреплению на случай землетрясения. Госконтролер отмечает, что с тех пор (за 6 лет) было проведена полная проверка 7 мостов и проведены работы по укреплению 3 мостов из 70, состояние которых вызывает серьезные опасения.
Кроме того, в докладе указывается, что индекс, согласно которому “Нетивей Исраэль” действовала по собственной инициативе и который является единственным существующим в Израиле, уже недействителен, поскольку изменился критерий важности моста в национальной дорожной системе. Госконтролер отметил, что в 2011 году под ответственность “Нетивей Исраэль” перешли дополнительные мосты, требующие проведения работ, но на момент публикации отчета компания официально не приняла их под свою опеку.
В отчете отмечается, что ни одно ведомство не имеет информации о состоянии дорожной инфраструктуры в черте городов, так как ответственность за ее состояние разбросана между местными властями и компаниями, выигравшими тендер на обслуживание дорог и мостов. И если междугородние мосты по крайней мере были обследованы специалистами “Нетивей Исраэль”, то состояние мостов в городах является загадкой.
В министерстве транспорта заявили в ответ на критику госконтролера, что они изучают методологию, разработанную “Нетивей Исраэль”, и намерены превратить ее в обязательную для всех компаний в сфере инфраструктуры, работающих с министерством. Вместе с этим, в Минтранспорта подчеркивают, что ответственность за состояние дорог и мостов в зоне юрисдикции местных советов лежит исключительно на местных органах власти.