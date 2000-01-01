07.08 14:33 MIGnews.com

Авив Гефен унизил нового репатрианта

Поделиться

Все по теме

Комментарии

В израильских социальных сетях возмущены выходкой тель-авивской поп-звезды Авива Гефена, оскорбившего нового репатрианта.Выступая в эфире телешоу Авив или Эяль с Эялем Голаном, Авив сказал новому репатрианту из Франции Адаму Гозлану, поселившимуся с женой и детьми в Шавей Шомрон: “Я думаю, что ты - лучшая гарантия того, что дети Эяля, Мири и мои дети через несколько лет не будут жить в Израиле. Вы, люди живущие в поселениях, убиваете шанс на мир”.Мири Месика, присутствовавшая в студии сказала: “Ты убил человека. Ты делаешь грубое обобщение - именно такое, которое ты не хочешь, чтобы делали в отношении тебя. Эяль Голан сказал: “Я вижу это совершенно по другому. Прекрасный парень, приехавший петь вместе с нами”.Глава регионального совета Самарии Йоси Даган был куда менее сдержан: “Авив Гефен, ты унизил нового репатрианта. К низко могут пасть экстремисты-леваки! Ты должен салютовать человеку, совершившему самый сионистский поступок и приехавшему жить в самом сердце Израиля. Авив, человек убежавший от военной службы, Авив, чей отец только что сравнил Израиль с нацистами, не оказывай никому одолжения, “разрешая” нам жить в Израиле. Народу Израиля твои одолжения не нужны. Мы гордо поднимем флаг со Звездой Давида в самом центре Земли Израиля”.