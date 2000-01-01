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Министр напомнил Египту об ответственности за Газу | Фото: Israel Defense Forces/Flickr07.08 13:14   MIGnews.com

Министр напомнил Египту об ответственности за Газу

Египет несет такую же ответственность за ситуацию в секторе Газа, как и Еврейское государство, сказал министр по охране окружающей среды Зеэв Элькин в ответ на заявление египетского чиновника, что анклав является сугубо "проблемой Израиля".

"Насколько нам известно, после ухода Израиля из Газы нам должны перестать навязывать ответственность за нее. Египет ответственен не меньше нашего. Мы покинули Газу. Если кто-то ударит по нам из Газы, их ударят в ответ. Пусть арабский мир решает внутреннюю, гуманитарную проблему сектора Газа. Почему мы должны нести за это ответственность?" – сказал он в интервью порталу Ynet.

Напомним, что данная претензия прозвучала на фоне переговоров о долгосрочном перемирии между Израилем и ХАМАСом при посредничестве Египта и ООН.

Официальный Каир пока что никак не отреагировал на слова Элькина, однако на правах анонимности источник заявил агентству Reuters, что египтяне обеспокоены звучащими в их адрес призывами взять на себя больше ответственности за Газу.

Отказались называть слова Элькина позицией правительства и в кругу Биньямина Нетаниягу.

Ранее официальный представитель Египта на правах анонимности заявил, что Каир намерен твердо стоять на том, что Израиль – единственный, кто несет ответственность палестинский анклав.

"Мы готовы сделать все возможное, чтобы успокоить ситуацию в Газе или для палестинского примирения. Но мы не можем отнять у Израиля ответственность за Газу. Это израильская проблема", - сказал он.


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