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Саудия пригрозила Канаде вторым 9/11 07.08 11:43   MIGnews.com

Саудия пригрозила Канаде вторым 9/11

Дипломатический скандал между Эр-Риядом и Оттавой приобретает новые обороты.

"Официальный" (то есть, верифицированный) аккаунт в Twitter "Саудовская Аравия в инфографике" (infographic_ksa) опубликовал коллаж с откровенной угрозой - картинку с лайнером Air Canada, который летит в символ города Торонто – башню "Си-Эн" (CN Tower). Впрочем, очень скоро эту картинку удалили заменив ее аналогичной, но уже без самолета.

Это не может не перекликаться с терактом 9 сентября 2001 года, произошедшим в США. Напомним, что Саудию обвиняют в помощи и финансировании "Аль-Каиды", которая организовала самый крупный теракт в истории.


Предупреждение адресуется "Сующим свой нос, куда не следует".

"Как гласит арабская пословица «тот, кто вмешивается в то, что его не касается, получит то, что ему не обрадует»", - гласит текст на изображении.

Аналогичные угрозы были опубликованы и на других языках: арабском, испанском и французском. На двух последних приводится другая поговорка: "Сеющий ветер пожнет бурю".

На данный момент аккаунт infographic_ksa в Twitter заблокирован, но продолжает функционировать в Instagram.

Хотя некоторые СМИ утверждают, что этот аккаунт связан с правительством Саудовской Аравии или королевской семьей, сами себя они описывают как "волонтерский некоммерческий проект", которым управляет группа саудовской молодежи.


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