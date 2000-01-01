07.08 14:24 MIGnews.com

Беннет - Бараку: продолжай с твитами, мы продолжим править

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Лидер Еврейского Дома и министр образования Израиля Еврейского Дома прокомментировал последние твиты бывшего премьера Израиля Эхуда Барака.Барак обрушился на “национальный закон” и на члена Еврейского Дома, министра юстиции Аелет Шакед, предупредившей о том, что аннулирование национального закона приведет к “войне” между ветвями власти. Барак призвал к “войне” против национального закона и “расистской волны, в которую погружается Израиль”.Беннет заявил: “Национальный производитель твитов продолжит свои ежедневные провокации. Он продолжит твитить, мы продолжим править”.