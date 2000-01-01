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Дело Теко: полиция ждет взрыва возмущения эфиопской общины 07.07 09:39   MIGnews.com

Дело Теко: полиция ждет взрыва возмущения эфиопской общины

Департамент внутренних расследований полиции Израиля в ближайшее время должен опубликовать результаты расследования обстоятельств гибели Соломона Теко в Кирьят-Хаим 1 июля.

Газета Маарив сообщает, что расследование подтверждает версию событий, изложенную офицером полиции, застрелившим Теко - он сделал предупредительный выстрел в землю, и пуля рикошетом попала Теко в грудь.

Расследование также не отвергает утверждений офицера о том, что его жизни угрожала опасность, и поэтому он был вынужден применить оружие.

Предполагается, что офицеру не будет предъявлено обвинение в непреднамеренном убийстве.

По оценкам полиции, все вышесказанное породит бурю негодования в общине эфиопских евреев и их протесты возобновятся.

Полиция заявила, что ее ответ на любые насильственные действия, подобные серии погромов, учиненных 3 июля, будут жестким и решительным.


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