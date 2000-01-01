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Гордон Браун: лейбористы должны извинится перед евреями | Фото:07.07 20:45   MIGnews.com

Гордон Браун: лейбористы должны извинится перед евреями

Бывший премьер-министр Великобритании и лидер лейбористов Гордон Браун призвал лейбористскую партию "автоматически исключать антисемитов" во время своего выступления на 17-й ежегодной лекции Исаии в Берлине в Хэмпстеде в Лондоне в воскресенье вечером.

Об этом пишет The Jerusalem Post.

Браун также заявил, что партия обязана извинится без еврейской общиной.

Это связано с тем, что антисемитизм в Лейбористской партии усилился после того, как главный адвокат Гордон Нарделл, который был нанят партией в 2018 году, чтобы помочь справиться с кризисом антисемитизма, покинул свой пост.

Браун также призвал к "радикальному пересмотру методов Великобритании" борьбы с расизмом, включая лейбористскую партию, согласившуюся ранее с рядом жестких новых мер по борьбе с антисемитизмом.

Во время своего выступления он сказал, что "в школах необходимо лучшее образование, и срочно требуются новые законы, предотвращающие распространение сообщений о ненависти в Интернете".

Браун отметил, что он также призвал бы партию восстановить доверие к еврейской общине, создав роль вновь назначенного министра и мирового посла для борьбы с антисемитизмом.

"Еврейской общине мы обещали "никогда больше"", - сказал он аудитории. "Мы обещали, что преступления ненависти, дискриминации и преследований никогда не повторятся. Мы обещали, что предложим поддержку и защиту".


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