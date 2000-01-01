07.07 20:04 MIGnews.com

Мандельблитт должен расследовать слив данных о делах Теко

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Министерство юстиции потребовало расследовать обстоятельства слива в прессу данных о Соломоне Теко, погибшем в результате инцидента 1 июля в Кирьят-Хаим.Глава офиса по координации борьбы с расизмом генеральной прокуратуры Авука Зана обратился к юридическому советнику правительства Авихаю Мандельблитту начать уголовное расследование о сливе информации базы данных полиции в прессу.В обращении Зана говорится, что большая часть опубликованных о Теко сведений не имеет под собой оснований.Зана указывает на то, что публикация сведений о Теко является нарушением закона о защите частной жизни и тяжелым преступлением “перешедшим всякие границы.Зана уверен в том, что при публикации этих сведений “были нарушены всевозможные инструкции” и требует призвать виновных к ответственности.Зана пишет в своей петиции: “Это было сделано преднамеренно, с тем, чтобы выставить покойного в качестве не невинной жертвы”.Зана сообщает: “Поведение тех, кто распространяет данную информацию, независимо от того, является ли она истинной или ложной , было совершенно сознательным. Ущерб покойному и его семье двоякий: и праву на частную жизнь покойного, но также и его доброму имени. Эти публикации направлены на то, чтобы дискредитировать и опозорить его - и я уж не говорю о том, что информация взята из полицейского регистра, и не может разглашаться”.Ведущая радио Галей Цахал Галь Габай утром 7 июля опровергла ранее опубликованную информацию об уголовном прошлом Соломона Теко.Галь Габай утверждает, что в отношении Теко было вынесено не 14, “а всего одно обвинительное заключение - соучастие в краже”.Против Теко было возбуждено не 14 “а только три уголовных дела”. По одному из этих дел он был признан виновным, по двум остальным следствие еще не закончилось.Габай утверждает, что Теко не обвинялся в преступлениях с применением насилия. Два дела, следствие по которым не закончено - угроза медсестре в больничной кассе, и обвинение в том, что он бросил в ту же медсестру бутылку с водой.