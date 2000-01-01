Жители Греции выбирают новый парламент

Сегодня граждане Греции голосуют на первых парламентских выборах, поскольку страна продолжает бороться с разрушительным почти десятилетним финансовым кризисом.
Об этом в воскресенье, 7 июля сообщает газета "Гаарец".
Опросы общественного мнения показывают, что греки намерены бросить вызов недавней европейской тенденции к увеличению поддержки популистских партий, а лидер консервативной оппозиционной партии Кириакос Мицотакис - явный победитель выборов.
По данным источников, с раннего утра по всей стране были открыты 21,7 тысяч избирательных участков.
Издание отмечает, что выборы проходят после того, как партия премьер-министра Алексиса Ципраса СИРИЗА проиграла на европейских и местных выборах.
После голосования на избирательном участке Ципрас заявил, что выборы являются "решающей битвой".
"Мы сражаемся с оптимизмом и решимостью, чтобы жертвы и тяжелый труд нашего народа не пропали даром", - подчеркнул он.
"Мицотакис стал приемлемым лицом партии, содержащей жестко-правые элементы, которые, кроме того, ободрились благодаря глобальному успеху правых - повсюду - от Венгрии до Соединенных Штатов", - пишет в статье для газеты Politico, греческий публицист Дэвид Патрикаракос.