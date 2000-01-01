Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Французские законодатели борются с антисемитизмом в соцсетях | Фото:07.07 19:05   MIGnews.com

Французские законодатели борются с антисемитизмом в соцсетях

Французские парламентарии в четверг поддержали предложение о предоставлении онлайн-платформам всего лишь 24 часов для устранения ненавистнических высказываний, пишет The Times of Israel.

Члены нижней палаты парламента проголосовали 31 против шести, которые выступили против принятия первой статьи нового закона, предложенного партией президента Эммануила Макрона, который смоделирован по аналогичному немецкому закону. Четыре депутата воздержались.

Социальные сети, не соблюдающие закон, рискуют получить штраф в размере до 1,25 миллиона евро (1,4 миллиона долларов).

Окончательное голосование по полному тексту законопроекта ожидается в следующий вторник.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:55
"Истинные данные об уголовном прошлом Соломона Теко"
19:45
Турецкий богослов называет ЛГБТ "ересью"
19:36
Жители Греции выбирают новый парламент
19:19
В Румынии обнаружено множество человеческих останков
18:44
Бывшая Мисс Ирак: почему молчат о 700 ракетах ХАМАСа
18:22
Страны ЕС призывают Иран прекратить нарушать ядерную сделку
18:05
Ирак начал масштабную операцию против ИГ на границе Сирии
17:46
Родители Отто Уормбира предъявили права на задержанное судно
17:25
Умерла женщина, раненная в результате ракетной атаки из Газы
17:15
Макрон пытается спасти договор с Ираном
17:10
Яир Нетаниягу отсудил 20 тысяч шекелей по иску за клевету
17:02
Россия может произвести не более 60 "Авангардов"
16:31
Нетаниягу: Мы делаем то, что должны делать
16:24
Нетаниягу: мы сэкономили потребителю Израиля 1 млрд шекелей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus