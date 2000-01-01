Французские законодатели борются с антисемитизмом в соцсетях
Французские парламентарии в четверг поддержали предложение о предоставлении онлайн-платформам всего лишь 24 часов для устранения ненавистнических высказываний, пишет The Times of Israel.
Члены нижней палаты парламента проголосовали 31 против шести, которые выступили против принятия первой статьи нового закона, предложенного партией президента Эммануила Макрона, который смоделирован по аналогичному немецкому закону. Четыре депутата воздержались.
Социальные сети, не соблюдающие закон, рискуют получить штраф в размере до 1,25 миллиона евро (1,4 миллиона долларов).
Окончательное голосование по полному тексту законопроекта ожидается в следующий вторник.