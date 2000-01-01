Страны ЕС призывают Иран прекратить нарушать ядерную сделку
Европейские страны призвали Иран придерживаться своих ядерных обязательств в воскресенье после того, как Тегеран объявил, что увеличит уровни обогащения урана, но не стали угрожать возобновлением санкций, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.
Германия, Великобритания и ЕС призвали Исламскую республику отказаться от своих намерений начать обогащение урана до более высоких уровней, чем это разрешено в рамках Совместного комплексного плана действий.
"Хотя Великобритания по-прежнему полностью привержена этой сделке, Иран должен немедленно прекратить и отменить все действия, не соответствующие его обязательствам", - заявил британский МИДа, добавляя, что ведомство координирует ответные действия с другими странами.
"Мы настоятельно призываем Иран прекратить любые шаги, которые не соответствуют обязательствам Ирана по СВПД", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Германии.
Напомним, ранее Али Акбар Велаяти, советник по международным делам верховного лидера Ирана, заявил, что уровень обогащения урана "будет увеличиваться настолько, насколько необходимо для нашей мирной деятельности".
"Для ядерного реактора в Бушере нам нужно пять процентов обогащения, и это абсолютно мирная цель", - сказал он в интервью, опубликованном в пятницу на официальном сайте лидера Исламской Республики.
По его словам, призыв Берлина относится и к действиям Тегерана по обогащению урана выше отметки в 3,67%.