Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Страны ЕС призывают Иран прекратить нарушать ядерную сделку | Фото:07.07 18:22   MIGnews.com

Страны ЕС призывают Иран прекратить нарушать ядерную сделку

Европейские страны призвали Иран придерживаться своих ядерных обязательств в воскресенье после того, как Тегеран объявил, что увеличит уровни обогащения урана, но не стали угрожать возобновлением санкций, снятых в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.

Об этом пишет The Times of Israel.

Германия, Великобритания и ЕС призвали Исламскую республику отказаться от своих намерений начать обогащение урана до более высоких уровней, чем это разрешено в рамках Совместного комплексного плана действий.

"Хотя Великобритания по-прежнему полностью привержена этой сделке, Иран должен немедленно прекратить и отменить все действия, не соответствующие его обязательствам", - заявил британский МИДа, добавляя, что ведомство координирует ответные действия с другими странами.

"Мы настоятельно призываем Иран прекратить любые шаги, которые не соответствуют обязательствам Ирана по СВПД", - подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства Германии.

Напомним, ранее Али Акбар Велаяти, советник по международным делам верховного лидера Ирана, заявил, что уровень обогащения урана "будет увеличиваться настолько, насколько необходимо для нашей мирной деятельности".

"Для ядерного реактора в Бушере нам нужно пять процентов обогащения, и это абсолютно мирная цель", - сказал он в интервью, опубликованном в пятницу на официальном сайте лидера Исламской Республики.

По его словам, призыв Берлина относится и к действиям Тегерана по обогащению урана выше отметки в 3,67%.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
19:55
"Истинные данные об уголовном прошлом Соломона Теко"
19:45
Турецкий богослов называет ЛГБТ "ересью"
19:36
Жители Греции выбирают новый парламент
19:19
В Румынии обнаружено множество человеческих останков
19:05
Французские законодатели борются с антисемитизмом в соцсетях
18:44
Бывшая Мисс Ирак: почему молчат о 700 ракетах ХАМАСа
18:05
Ирак начал масштабную операцию против ИГ на границе Сирии
17:46
Родители Отто Уормбира предъявили права на задержанное судно
17:25
Умерла женщина, раненная в результате ракетной атаки из Газы
17:15
Макрон пытается спасти договор с Ираном
17:10
Яир Нетаниягу отсудил 20 тысяч шекелей по иску за клевету
17:02
Россия может произвести не более 60 "Авангардов"
16:31
Нетаниягу: Мы делаем то, что должны делать
16:24
Нетаниягу: мы сэкономили потребителю Израиля 1 млрд шекелей
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus