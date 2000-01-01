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Яир Нетаниягу отсудил 20 тысяч шекелей по иску за клевету 07.07 17:10   MIGnews.com

Яир Нетаниягу отсудил 20 тысяч шекелей по иску за клевету

Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаниягу выиграл в суде дело по иску о клевете против “борца за социальную справедливость” и активиста партии Авода Эйби Биньямина.

Окружной суд Тель-Авива постановил, что Нетаниягу-младший получит компенсацию в размере 20 тысяч шекелей.

Биньямина также обязали оплатить судебные издержки в сумме 7500 шекелей.

Биньямин публиковал в социальных сетях различные небылицы про Яира - например, он писал, что его отец якобы потребовал от Моссада выдать Нетаниягу -младшему паспорт на вымышленное имя.


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