07.07 17:10 MIGnews.com

Яир Нетаниягу отсудил 20 тысяч шекелей по иску за клевету

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Сын премьер-министра Израиля Яир Нетаниягу выиграл в суде дело по иску о клевете против “борца за социальную справедливость” и активиста партии Авода Эйби Биньямина.Окружной суд Тель-Авива постановил, что Нетаниягу-младший получит компенсацию в размере 20 тысяч шекелей.Биньямина также обязали оплатить судебные издержки в сумме 7500 шекелей.Биньямин публиковал в социальных сетях различные небылицы про Яира - например, он писал, что его отец якобы потребовал от Моссада выдать Нетаниягу -младшему паспорт на вымышленное имя.