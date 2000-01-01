07.07 16:31 MIGnews.com

Нетаниягу: Мы делаем то, что должны делать

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Открывая заседание правительства, премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил:«В 1996 году, когда я впервые был избран премьер-министром, Ора Намир была нашим послом в Китае. Я хорошо её помню. Я помню, как приезжал в Китай и встречался с председателем КНР Цзян Цзэминем. Он сказал мне: "Какой у вас хороший посол". Для Китая это не тривиальное заявление.Я помню, как китайское правительство отзывалось об Оре Намир. Она была нашим послом, министром, общественным деятелем. Я не всегда соглашался со всем, что она говорила, но очень высоко оценил её работу и преданность государству Израиль. Да будет благословенна её память.Что касается регуляции и дороговизны жизни, то избыточная регуляция увеличивает дороговизну жизни. Если нет возможности для свободного импорта кукурузных хлопьев, то ты пользуешься хлопьями местного производства, который стоят дороже. При снижении регуляции уменьшаются расходы, что отражается на кармане потребителя.По оценке OECD в 2013 году мы были на одном из последних мест среди стран-участниц. Это значит, что у нас была избыточная регуляция. После нас была Турция. Я создал и возглавил комиссию министров по снижению избыточной регуляции и бюрократии, я являюсь главой комиссии министров по делам выходцев из Эфиопии, комиссии министров по безопасности (военно-политического кабинета) и ещё нескольких комиссий. Прошло пять лет, и несколько дней назад OECD опубликовала новый отчёт. Мы были почти последними, а теперь прыгнули на 16 мест. За 2018 год мы поднялись на 18-е место, теперь после нас Финляндия.Теперь мне этого не достаточно, я хочу сделать ещё один рывок. Я не хочу быть на хорошем месте в середине. Середина – это не лучшее место. Я хочу, чтобы мы были одной из наименее бюрократических, менее подверженных регуляции стран в мире, потому что это деньги в карман потребителя. За последний год наши действия сэкономили потребителю и Государству Израиль 1,5 миллиарда шекелей, а за весь период - более 4 миллиардов. Мы продолжим этот процесс, и сегодня на заседании правительства мы заслушаем отчёт о сокращении регуляции. Эта важная деятельность скрыта от глаз, но ощутима в кармане.По поводу детских садов. Все мы видели жуткие кадры оттуда, и понятно, что здесь нужен коренной переворот. И он уже на подходе. Министр Ифат Шаша Битон провела два закона, которые вступят в силу в сентябре. Эти законы обеспечат необходимый надзор, надзор и видеокамеры, без которых не обойтись в учреждениях для малышей.Я также попрошу министра социального обеспечения и министра образования проверить, что еще мы можем сделать, чтобы такие шокирующие инциденты не повторялись. Конечно, поджигать дом воспитателя – это не метод. Это запрещено. Это недопустимо. Мы также не приемлем насилие ни в отношении наших эфиопских братьев и сестер, ни в других ситуациях. Мы не позволим государству погрузиться в анархию. Законный протест – да. Насилие – никогда!Что касается Ирана. Утром я прочел в газете "Вашингтон пост" статью, где сказано, что Иран превышает допустимый уровень обогащения урана, и это, дескать, незначительный шаг. Это ошибка. Это обогащение предназначено лишь для одного – произвести ядерное оружие.Утром я говорил с гражданами о том, как началась Вторая мировая война в Европе. Нацистская Германия сделала все один маленький шаг – заняла Рейнскую область. Все промолчали и никто ничего не сделал. Потом был аншлюс, присоединение Австрии, а затем аннексия Судет. Что было дальше известно.Это очень опасный шаг, и я обращаюсь к нашим друзьям – главам Франции, Великобритании, Германии. Вы подписали это соглашение и сказали: как только они сделают этот шаг, последуют жесткие санкции. Так решил Совет Безопасности. Где вы сейчас? Я спрашиваю вас – что происходит, когда агрессивные тоталитарные режимы преступают границу, двигаясь навстречу вещам, которые угрожают всем нам. Примите меры, которые вы обещали, введите санкции, вот что я хочу сказать по этому поводу.Мы делаем то, что должны делать. Мы постоянно выступаем против иранской агрессии, не позволяя Ирану обосноваться в Сирии. Мы стараемся уничтожить это в зародыше. Фактически мы делаем то, о чем я прошу вас».