07.07 16:24 MIGnews.com

Нетаниягу: мы сэкономили потребителю Израиля 1 млрд шекелей

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Премьер-министр Биньямин Нетаниягу: «За последний год наши действия сэкономили потребителю и Государству Израиль 1,5 миллиарда шекелей, а за весь период - более 4-х миллиардов. Мы продолжим этот процесс, и сегодня на заседании правительства мы заслушаем отчёт о сокращении регуляции. Эта важная деятельность скрыта от глаз, но ощутима в кармане».Сегодня на заседании правительства премьер-министр представил годовой отчёт о сокращении бремени регуляции, включающий 58 программ различных министерств, что приведёт к экономии 1,5 млрд шекелей и более 7 млн дней ожидания выдачи разрешений ежегодно. Исполняющий обязанности генерального директора министерства главы правительства Ронен Перец кратко проинформировал министров об основных направлениях работы.В рамках программ, подробно описанных в отчёте, будут отменены или сокращены порядка 50 требований и более 50 этапов действий министерств будут оцифрованы.Эти программы - часть пятилетнего плана правительства по сокращению бремени регуляции, что, как ожидается, в совокупности с мерами, принятыми в предыдущие два года, приведёт к постоянной ежегодной экономии более 4 млрд шекелей и более 49 млн дней ожидания выдачи разрешений.Премьер-министр Нетаниягу сказал: «Что касается регуляции и дороговизны жизни, то избыточная регуляция увеличивает дороговизну жизни. Если нет возможности для свободного импорта кукурузных хлопьев, то ты пользуешься хлопьев местного производства, который стоит дороже. При снижении регуляции уменьшаются расходы, что отражается на кармане потребителя.По оценке OECD в 2013 году мы были на одном из последних мест среди стран-участниц. Это значит, что у нас была избыточная регуляция. После нас была Турция. Я создал и возглавил комиссию министров по снижению избыточной регуляции и бюрократии, я являюсь главой комиссии министров по делам выходцев из Эфиопии, комиссии министров по безопасности (военно-политического кабинета) и ещё нескольких комиссий. Прошло пять лет, и несколько дней назад OECD опубликовала новый отчёт. Мы были почти последними, а теперь прыгнули на 16 мест. За 2018 год мы поднялись на 18-е место, теперь после нас Финляндия.Но мне этого не достаточно. Я хочу сделать ещё один рывок. Я не хочу быть на хорошем месте в середине. Середина – это не лучшее место. Я хочу, чтобы мы были одной из наименее бюрократических, наименее подверженных регуляции стран в мире, потому что это деньги в карман потребителя. За последний год наши действия сэкономили потребителю и Государству Израиль 1,5 миллиарда шекелей, а за весь период - более 4 миллиардов. Мы продолжим этот процесс, и сегодня на заседании правительства мы заслушаем отчёт о сокращении регуляции. Эта важная деятельность скрыта от глаз, но ощутима в кармане».