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Борис Джонсон: евреи сформировали британскую культуру | Фото:07.07 21:07   MIGnews.com

Борис Джонсон: евреи сформировали британскую культуру

В пятницу кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон призвал всех иммигрантов в Великобритании изучать английский язык и назвал евреев сообществом иммигрантов, оказавшим влияние на британскую культуру.

Об этом сообщает The Times of Israel.

Джонсон, который лидирует среди кандидатов "Консервативной партии" на смену Терезы Мэй, сказал, что британский опыт иммиграции был "удивительным", и что изучение английского языка позволяет новичкам "принимать участие в экономике и в общественной деятельности".

Он выделил евреев, покинувших царскую Россию, бангладешцев и французских гугенотов, как группы иммигрантов, которые "адаптировались и наладили свою жизнь, помогли создать нашу национальную культуру и влились в нее".

Джонсон, выступавший на мероприятии "Консервативной партии" в Дарлингтоне, сказал, что "самое главное" для иммигрантов это "быть и чувствовать себя британцами… и изучать английский язык".


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