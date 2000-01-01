Борис Джонсон: евреи сформировали британскую культуру
В пятницу кандидат в премьер-министры Великобритании Борис Джонсон призвал всех иммигрантов в Великобритании изучать английский язык и назвал евреев сообществом иммигрантов, оказавшим влияние на британскую культуру.
Джонсон, который лидирует среди кандидатов "Консервативной партии" на смену Терезы Мэй, сказал, что британский опыт иммиграции был "удивительным", и что изучение английского языка позволяет новичкам "принимать участие в экономике и в общественной деятельности".
Он выделил евреев, покинувших царскую Россию, бангладешцев и французских гугенотов, как группы иммигрантов, которые "адаптировались и наладили свою жизнь, помогли создать нашу национальную культуру и влились в нее".
Джонсон, выступавший на мероприятии "Консервативной партии" в Дарлингтоне, сказал, что "самое главное" для иммигрантов это "быть и чувствовать себя британцами… и изучать английский язык".