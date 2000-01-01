07.07 15:30 MIGnews.com

Тегеранский имам угрожает ракетным ударом

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Если Иран решит противостоять вам, ракетного удара по реактору в Димоне будет достаточно", - сказал имам пятничной молитвы Тегерана Аятолла Мухаммед Али Мовахеди-Кермани в проповеди, обращенной к Соединенным Штатам и Израилю, согласно сообщению Радио Фарда.Кермани предостерег, что такой удар по ядерному реактору "перепахает Израиль 200 раз".- «Вы живете в стеклянном доме. Вам лучше быть осторожнее», -сказал имам из Тегерана.Кермани также предостерег США от военного нападения на Иран, заявив: "думайте об атаке только в том случае, если вы хотите изменить цвет вод Персидского залива с Лазурного на красный."Помимо этого, имам обратился к президенту США Дональду Трампу с предложением сравнить авторитет Штатов и Ирана."Власть Ирана отмечена интеллектом, творчеством и человечностью, в то время как власть Соединенных Штатов является воплощением жестокости, дикости и подлости!",- сказал Кермани.В своем обращении Кермани также напомнил о решении Ирана выйти за рамки ядерного соглашения и продолжить обогащение урана."Иран продолжит обогащение для выработки электроэнергии и проведения научных исследований", - сказал Кермани. "Это обогащение не для создания ядерной бомбы, которую Иран считает незаконной и ненужной."