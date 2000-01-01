07.07 12:04 MIGnews.com

Нетаниягу: Эхуд Барак - блеф, мелкий диктатор

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“Государство Израиль на пороге полного распада израильской демократии. Настало время вернуть Израилю надежду и храбрость, объединить и вернуть Израиль на правильный путь. Мы — Демократический Израиль”, — написал Барак вместе с изображением красно-бело-синего плаката кампании.В новостях на 12-м канале израильского ТВ сообщалось, что в воскресенье будет запущена рекламная кампания со слоганом: “Государство Нетаниягу или Государство Израиль?”.Дословный перевод еврейского названия звучит как “Демократический Израиль”, но партийные чиновники сообщили Times of Israel, что Барак попросил назвать его Israel Democratic Party — на английском языке.Барак объявил о создании неназванной новой партии на прошлой неделе, пообещав победить премьер-министра Биньямина Нетаниягу в сентябре. Но опрос, опубликованный в пятницу, дал партии Барака всего 4 места в Кнессете из 120 после выборов 17 сентября.Однако новоизбранный лидер лейбористской партии Амир Перец в четверг дал понять, что готов сделать все возможное для создания большого левого блока в преддверии выборов. Он готов отойти в сторону, чтобы позволить Бараку возглавить совместный список своих двух партий.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу атаковал лидера партии Демократический Израиль Эхуда Барака.Нетаниягу заявил: “Эхуд Барак - мелкий тиран. Его слова о том, что он породит в Израиль “политическое цунами” оказались блефом. Теперь он бормочет о “коллапсе демократии” - еще один блеф Эхуда! Кто хочет здесь что-то менять?. Кто собирается менять закон о неприкосновенности: - Никто не собирается, потому что ничего не было и нет!”Нетаниягу назвал создание новой партии Барака “большой шуткой”.Нетаниягу также прокомментировал рост дефицита государственного бюджета: “Это не первый раз, когда дефицит вырос больше, чем ожидалось, я уже провел через Кнессет 15 бюджетов - и страна в очень хорошем состоянии”.Барак незамедлительно отреагировал на колкости Нетаниягу, опубликовав твит: “Ничего не будет , потому что ничего нет. Я тебя знаю очень хорошо, Нетаниягу. Согласно темпу лжи, которую ты производишь, твое давление уже - 100. Биби, попей немного воды, мы только начинаем”.