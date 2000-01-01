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Макрон пытается спасти договор с Ираном | Фото:07.07 17:15   MIGnews.com

Макрон пытается спасти договор с Ираном

Иран сегодня объявит о повышении уровня обогащения урана до 5 процентов, таким образом выйдя за пределы ядерной программы, которая была заключена с шестью мировыми державами в 2015 году.

Еще в мае Иран объявил о прекращении выполнения пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), касающихся запасов обогащённого урана и тяжёлой воды.

В знак усиления европейской озабоченности президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что он и президент Ирана Хасан Рухани договорились искать условия для возобновления диалога по иранскому ядерному вопросу. Офис Макрона заявил, что продолжит переговоры с Ираном и другими заинтересованными сторонами, чтобы "участвовать в деэскалации напряженности, связанной с иранской ядерной проблемой."

В Иране заявляют, что их ядерная программа направлена не на создание бомб, а исключительно на мирные цели, такие как производство электроэнергии.

По словам Рухани, все действия страны – обратимы. Они вступят в силу после того, как все европейские страны, подписавшие план, будут выполнять свои обязательства.

Также одним из главных условий Ирана стало возобновление продаж иранской нефти на уровне, который был до выхода Вашингтона из сделки.


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